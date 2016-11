Park bereit für Ermittlungen

Durch einen Korruptionsskandal gerät Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye immer stärker unter Druck. Park soll einer Freundin Vorteile verschafft haben. „Die jüngsten Entwicklungen sind meine Schuld“, sagte Park am Freitag in einer emotionalen TV-Ansprache. Sie wolle sich Ermittlungen der Staatsanwaltschaft stellen. Das südkoreanische Staatsoberhaupt musste sich zudem gegen Gerüchte verteidigen, sie sei Anhängerin einer Sekte und habe schamanistische Rituale in ihrem Amtssitz zelebriert.

