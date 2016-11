Ruhige Räumung von Flüchtlingszeltlager in Paris

Die Räumung eines Flüchtlingszeltlagers in Paris ist heute Früh ruhig angelaufen. Bis kurz nach 8.00 Uhr seien bereits 1.265 Flüchtlinge weggefahren worden, sagte eine Sprecherin der Polizeipräfektur.

Zelte und Matratzen in Müllcontainer

Insgesamt standen für die Aktion 82 Busse bereit, die die Menschen in Unterkünfte bringen sollten. Hunderte Flüchtlinge drängten sich am Abfahrtsort. In der Nähe begannen Arbeiter, Zelte und Matratzen in Müllcontainer zu werfen.

Laut Polizei war die Zahl der Menschen in dem Elendslager im Nordosten der französischen Hauptstadt vergangene Woche auf 2.000 bis 2.500 geschätzt worden. Sie geht davon aus, dass es heute Früh noch etwas mehr waren.