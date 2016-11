Erdbeben in Italien: Umbrien bangt um Zukunft

Nach den schweren Erdbeben der vergangenen Tage bangt das Tourismusparadies Umbrien um seine Zukunft. Die mittelitalienische Region, die wegen ihrer Natur, der einmaligen Landschaft, der Gastronomie und der Kunstschätze international beliebt ist, hat in den vergangenen Tagen einen Rückgang an Touristen in der Höhe von 60 Prozent verzeichnet, meldete der Hotelierverband Federalberghi.

Auch in den Städten, die nicht vom Erdbeben betroffen waren, sei der Besucherrückgang zu Allerheiligen klar spürbar gewesen. „Die Menschen befürchten Nachbeben und bleiben Umbrien fern. Vor allem ausländische Touristen glauben, dass die ganze Region zerstört sei, was nicht stimmt. Der ganze Raum um Perugia und den Trasimeno-See hat keinerlei Schäden erlitten“, berichtete Federalberghi. Der Verband hat sich sofort in Bewegung gesetzt, um die Hoteliers in den betroffenen Regionen aktiv zu unterstützen.

Dramatische Lage in von Erdbeben zerstörter Kleinstadt

Auch in den Marken sorgen sich die Verantwortlichen um den Tourismus, weil Reisende eine gesamte Region meiden, obwohl nur einige Orte betroffen sind. „Leider sprechen die Medien von einem ‚Erdbeben in den Marken‘, und die Kunden unterscheiden nicht“, sagte Emiliano Pigliapoco, Präsident von Federalberghi in den Marken.

Dramatisch ist die Lage in der vom Erdbeben zerstörten umbrischen Kleinstadt Norcia. „Der Tourismus ist in Norcia zu Ende. Zwei unserer Hotels sind zerstört, weitere zwei im Stadtzentrum werden für die nächsten zehn Jahre nicht mehr zugänglich sein“, berichtete Vincenzo Bianconi, Präsident der Hoteliers von Norcia.

Trotz der schweren Schäden will Bianconi nicht aufgeben. „Wir haben neue Projekte, wir wollen von der Landwirtschaft ausgehend neu beginnen“, sagte Bianconi.