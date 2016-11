„Mädchen mit grünen Augen“ kehrt heim nach Afghanistan

Die in den 1980ern durch ein Foto weltberühmt gewordene Afghanin Sharbat Gul ist nach zehn Tagen Haft in Pakistan wieder freigelassen worden. Das berichtete heute der afghanische Botschafter in Pakistan, Omar Zakhilwal, auf seiner Facebook-Seite.

Sie werde schon am Montag nach Afghanistan heimkehren, wo sie „eine nationale Ikone“ sei. Präsident Ashraf Ghani werde sie persönlich begrüßen. Die Zeitung „Dawn“ berichtete, die Frau sei zu 15 Tagen Haft verurteilt worden. Die könnten schon abgegolten sein, weil in Pakistan Nächte und Tage im Gefängnis separat gezählt werden.

Vorwurf gefälschter Ausweispapiere

Gul war festgenommen worden, weil sie pakistanische Ausweispapiere gefälscht haben soll. Afghanistan und Pakistan hatten auf höchster Ebene über ihr Schicksal verhandelt.

Der bekannte US-Fotograf Steve McCurry hatte Gul 1984 in einem afghanischen Flüchtlingslager in Pakistan fotografiert. Damals war sie etwa zwölf. Im Juni 1985 war das Foto Titelbild des Magazins „National Geographic“, und Gul wurde als das „Mädchen mit den grünen Augen“ das Gesicht des zivilen Leidens im afghanischen Krieg jener Zeit.