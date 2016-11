Geglücktes Wrestlingdebüt für Ex-Goalie Wiese

Tim Wiese hat seinen ersten Auftritt als Wrestler unbeschadet überstanden und unter dem Jubel der Fans in München sogar gewonnen. Der ehemalige deutsche Bundesliga-Torhüter durfte am Donnerstag in seinem Debütmatch für die entscheidende Aktion sorgen, als er einen seiner drei Gegner auf die Matte drückte.

