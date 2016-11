Flugreiseverkehr legt wieder kräftig zu

Nach der Flaute im Sommer wegen der Furcht vor Anschlägen hat sich der Flugreisebetrieb rund um den Globus wieder erholt. Der Passagierverkehr legte im September binnen Jahresfrist um sieben Prozent zu und damit so kräftig wie seit sieben Monaten nicht mehr, wie der internationale Branchenverband IATA heute mitteilte.

Urlauber aus Übersee blieben fern

Vor allem in der Asien-Pazifik-Region und in Nahost lief es besser. Dort verbuchten die Airlines den vierten Monat in Folge das stärkste Wachstum. Aber auch in den anderen Regionen habe es ein Plus von jeweils über vier Prozent gegeben.

Wegen der Anschläge in Europa wie dem Attentat auf den Brüsseler Flughafen waren Urlauber aus Übersee ferngeblieben. Zudem mieden Urlauber aus Europa wegen Sicherheitsbedenken Reiseziele wie die Türkei, Nordafrika und die Golfstaaten.