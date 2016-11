Europa League: Austria hakt Roma-Lektion ab

Die mit Klassespielern bestückte AS Roma hat der Austria gestern vorerst die Grenzen aufgezeigt. Anders als beim 3:3 im ersten Duell nahmen die ohne Francesco Totti angereisten Römer die Wiener nicht mehr auf die leichte Schulter. Das Ergebnis war eine 4:2-Lektion, die Austria-Trainer Thorsten Fink und seine Spieler analysierten, aber auch gleich wieder abhakten. „Eine Niederlage gegen Roma ist kein Beinbruch“, so Raphael Holzhauser. Im Duell um den Aufstieg zu Hause gegen Astra Giurgiu habe man es in drei Wochen „selbst in der Hand“, sagte Goalie Osman Hadzikic.

