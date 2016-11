May: „Brexit“-Zeitplan bleibt unverändert

Der Zeitplan zum Ausstieg Großbritanniens aus der EU bleibt nach den Worten von Premierministerin Theresa May auch nach dem Urteil des High Court in London dazu unverändert. Das sagte May heute bei zwei Telefonaten mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), wie ihr Büro in London mitteilte.

Der High Court hatte am Mittwoch entschieden, dass die britische Regierung die „Brexit“-Verhandlungen nur nach Zustimmung des Parlaments starten darf. May hatte angekündigt, den Startschuss für den Ausstieg bis spätestens Ende März geben zu wollen. Das könnte sich durch das Urteil des Gerichts allerdings verzögern, eine Blockade ist dagegen unwahrscheinlich.

Klage mehrerer Briten

Die Richter hatten entschieden, dass May nicht befugt sei, ohne Parlamentsvotum den Beginn der „Brexit“-Verhandlungen zu erklären. Mehrere Briten hatten Klage eingereicht, weil die Regierung ihrer Ansicht nach nicht Artikel 50 der EU-Verfassung aktivieren könne, ohne dass das Parlament in London zuvor darüber debattiert und abgestimmt hat.

Die Briten hatten im Juni mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Sobald Artikel 50 aktiviert ist, hat Großbritannien zwei Jahre Zeit, mit der EU die Trennungsmodalitäten auszuhandeln. Die Regierung May will gegen die Gerichtsentscheidung Berufung einlegen. Sie hatte bereits am Mittwoch angekündigt, an ihrem Zeitplan festzuhalten.