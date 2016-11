Proteste nach Festnahmen in Bosnien

Nach der Festnahme von zehn bosnischen Kroaten wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen ist es heute im nordbosnischen Orasje zu Protesten von Kriegsveteranen gekommen. Die Festgenommenen sind ehemalige Angehörige der früheren kroatischen Streitkräfte in Bosnien-Herzegowina (HVO), ihnen werden Kriegsverbrechen an serbischen Zivilisten 1992 und 1993 angelastet.

Ihre einstigen Mitkämpfer protestierten heute gegen die Festnahme, wie der TV-Sender N1 berichtet. Die Veteranen wollten mit ihrer Kundgebung den bosnischen Behörden zeigen, dass die Gegend von Orasje während des dreijährigen Krieges „heldenhaft“ gegen die serbische Aggression verteidigt worden sei.

Unmut und Kritik in Kroatien

Die Festnahmen hatten großen Unmut und Kritik im Nachbarland Kroatien hervorgerufen. Der bosnische Außenminister Igor Crnadak erklärte heute dennoch, dass er keine Verschlechterung der Beziehungen zu Kroatien erwarte.

Es gelte, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Ereignisse in Ruhe zu besprechen, meinte Crnadak laut Medienberichten in Sarajevo. Er stellte gleichzeitig ein baldiges Treffen mit seinem Amtskollegen Davor Ivo Stir in Aussicht.