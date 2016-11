Europa League: Salzburg blüht in Nizza auf

Salzburg hat sich gestern mit einem starken Auftritt in der Europa League selbst wieder Mut gemacht und hat wieder Hoffnung auf den Aufstieg. Die „Bullen“ blühten beim verdienten 2:0-Erfolg über den französischen Tabellenführer Nizza so richtig auf und erinnerten mit ihrem intensiven Spiel an vergangene glanzvolle Partien. Matchwinner war mit einem Doppelpack der junge Koreaner Hwang Hee Chan, der stellvertretend für den Aufschwung in der neu zusammengestellten Mannschaft steht.

Mehr dazu in sport.ORF.at