Nestle steigt bei US-Firma für Allergiebekämpfung ein

Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle kauft Anteile an einer Firma mit Know-how in Allergiebekämpfung. Um 145 Mio. Dollar (130 Mio. Euro) übernimmt die Tochter Nestle Health Science 15 Prozent am US-Unternehmen Aimmune Therapeutics, das auf Therapien gegen derartige Unverträglichkeiten spezialisiert ist, wie der Konzern heute mitteilte. Aimmune konzentriert sich insbesondere auf die Erdnussallergie.

Produkt gegen Erdnussallergie in Testphase

Gemeinsam wollen die Unternehmen den Angaben zufolge Möglichkeiten der Desensibilisierung bei den Betroffenen vorantreiben. Ein entsprechendes Produkt von Aimmune gegen Erdnussallergie befindet sich derzeit in der klinischen Testphase. Bei der Desensibilisierung, auch Hyposensibilisierung genannt, bekommt ein Allergiker die problematische Substanz gezielt verabreicht, um das Immunsystem daran zu gewöhnen.