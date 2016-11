US-Behörden warnen vor Anschlägen rund um Wahltermin

US-Bundesbehörden haben vor Anschlägen der Al-Kaida auf New York um den Wahltermin am Dienstag herum gewarnt. Die Polizei der Wirtschaftsmetropole erklärte heute, die Hinweise seien unkonkrete und würden geprüft.

Man arbeite dabei mit der Bundespolizei FBI und anderen Sicherheitsbehörden zusammen. Ein Sprecher der für die Flug- und Seehäfen zuständigen Port Authority bestätige die Warnung, nannte jedoch keine Einzelheiten. Aus Regierungskreisen in Washington erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters, es handle sich um unkonkrete Hinweise auf eine vergleichsweise niedrige Bedrohung durch die Islamistengruppe.

Der Sender CBS News hatte ohne Angabe von Quellen berichtet, die US-Geheimdienste hätten die Behörden in den Bundesstaaten New York, Texas und Virginia über etwaige Anschlagspläne der Al-Kaida für Montag gewarnt. Genaue Ortsangaben wurden nicht gemacht. Das FBI erklärte dazu allgemein, die Terrorabwehr in den USA sei wachsam. Eine Stellungnahme des Heimatschutzministeriums lag zunächst nicht vor.