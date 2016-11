Nach Einweisung: Autokratzerin schlug vor Klinik zu

Vor wenigen Tagen ist jene psychisch kranke Frau, die bereits Hunderte Autos in Graz zerkratzt hat, in die ehemalige Landesnervenklinik Sigmund Freud in Graz eingeliefert worden. Heute schlug sie auf dem Parkplatz der Klinik zu.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at