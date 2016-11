Ex-Präsident Walesa: EU sollte Polen mit Ausschluss drohen

Polens Ex-Präsident Lech Walesa sieht die Demokratie in seinem Land in so großer Gefahr, dass er die Europäische Union zu scharfen Sanktionen auffordert. „Ich verlange wirksame Aktionen, einschließlich des drohenden Ausschlusses aus der EU“, sagte Walesa dem Magazin der „Süddeutschen Zeitung“ („SZ“, Freitag-Ausgabe).

Die nationalkonservative Regierung in Polen hat seit ihrem Amtsantritt vor rund einem Jahr eine Reihe von Reformen umgesetzt, die in der EU teils als Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit kritisiert wurden. Vor allem die Reform des polnischen Verfassungsgerichts stieß auf heftige Kritik: Brüssel wirft der Warschauer Regierung vor, rechtswidrig die Ernennung mehrerer Verfassungsrichter rückgängig gemacht, die Unabhängigkeit des Gerichts eingeschränkt und seine Beschlüsse missachtet zu haben.

Die EU-Kommission leitete deshalb Mitte Jänner gegen Polen erstmals überhaupt eine Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit in einem Mitgliedsstaat ein. Im Juli gab die Kommission Polen drei Monate Zeit, um ihre Empfehlungen umzusetzen. Diese Frist lief Ende Oktober ab, Brüssel hat Sanktionen nicht ausgeschlossen.

Rückkehr in Politik nicht ausgeschlossen

Walesa griff in dem Interview vor allem den Chef der Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, scharf an. Nicht ohne Grund habe er ihn und seinen verstorbenen Bruder Lech Kaczynski in den 90ern Jahren aus ihren Ämtern im Präsidialamt entfernt. Angesichts der Entwicklung in seinem Land denkt Walesa nach eigenen Angaben auch wieder über eine Rückkehr in die Politik nach. „Ich würde gern mehr angeln gehen“, sagte er dem „SZ-Magazin“. „Aber als Katholik bin ich verpflichtet, meine Aufgabe zu erfüllen, sonst komme ich in die Hölle.“

Walesa will zudem ein Referendum organisieren. Die Regierung werde das „natürlich ignorieren“, sagte der ehemalige Chef der Gewerkschaft Solidarnosc. „Wenn die Zahl der Unterschriften, die wir sammeln, höher ist als die Zahl derer, die diese Regierung gewählt hat, und sie das immer noch ignorieren, brauchen wir in Warschau zwei Millionen Menschen“, kündigte Walesa an. Er selbst werde die Proteste dann anführen.