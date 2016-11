Kampf um Mossul: Teilrückzug irakischer Truppen

Bei ihrem Vormarsch in einem östlichen Stadtteil von Mossul sind die irakischen Streitkräfte auf erbitterten Widerstand der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gestoßen. Unter ununterbrochenem Feuer von IS-Kämpfern sei die Anti-Terror-Einheit CTS mit gepanzerten Fahrzeugen und Bulldozern nach al-Karama gerollt, sagte ein Militärvertreter.

Nach einigen Stunden beobachtete eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP aber, wie ein Teil der gepanzerten Fahrzeuge wieder zurückgezogen wurde.

Die irakischen Einheiten seien auf einen „wild entschlossenen Widerstand“ des IS getroffen, sagte der CTS-Kommandeur Muntadhar Salem. In Mossul werden nach Einschätzung von US-Experten zwischen 3.000 und 5.000 IS-Kämpfer vermutet. Die Dschihadisten errichteten in der Stadt Barrieren, um den Vormarsch der irakischen Regierungseinheiten zu stoppen.

Neuer Plan in Arbeit

„Wir haben nicht mit einem derartigen Widerstand gerechnet, sie hatten alle Straßen blockiert“, sagte ein CTS-Offizier, der nicht namentlich genannt werden wollte. Die IS-Kämpfer seien „sehr zahlreich“ gewesen, es sei „besser, sich zurückzuziehen und einen neuen Plan auszuarbeiten“. Im Morgengrauen hatten die Elitesoldaten das Dorf Gogdschali am östlichen Stadtrand von Mossul verlassen, um nach al-Karama vorzudringen.

Die Offensive zur Rückeroberung Mossuls vom IS hatte am 17. Oktober begonnen. An ihr sind Zehntausende irakische Soldaten und kurdische Peschmerga-Kämpfer beteiligt. Sie werden durch Luftangriffe der internationalen Anti-IS-Koalition unter Führung der USA unterstützt. Im Westen der Stadt versuchen zudem vom Iran unterstützte schiitische Milizen die Versorgungswege der IS-Kämpfer nach Syrien abzuschneiden.