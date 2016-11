Nächste Oscar-Gala von Michael De Luca und Jennifer Todd

Die nächste Oscar-Gala wird von zwei erfolgreichen Filmproduzenten ausgerichtet, die zum ersten Mal die Show organisieren. Wie die Oscar-Akademie heute in Los Angeles mitteilte, geben die Produzenten Michael De Luca und Jennifer Todd ihr Debüt.

In einer gemeinsamen Mitteilung verspricht das Duo, eine spannende Show zu schaffen, eine Hommage an Filme und deren Fähigkeit, „uns alle miteinander zu verbinden“. Die 89. Trophäengala soll am 26. Februar 2017 in Hollywood stattfinden.

Als Produzent von Filmen wie „Captain Phillips“, „Moneyball“ und „The Social Network“ holte De Luca Oscar-Nominierungen. Derzeit arbeitet er an den „Fifty Shades“-Fortsetzungen. Todd ist Chefin der Produktionsfirma Pearl Street Films, die von Ben Affleck und Matt Damon gegründet wurde. Sie brachte unter anderem die Filme „Jason Bourne“, „Alice im Wunderland“ und „Memento“ auf die Leinwand.