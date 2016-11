Türkei, quo vadis?

In der Türkei hat die Repression gegen Erdogan-Kritiker jetzt eine der größten Oppositionsparteien im Land getroffen. Der Chef der prokurdischen Partei HDP und seine Kovorsitzende sind in der Nacht, zusammen mit neun weiteren kurdischen Abgeordneten, festgenommen worden. Wegen der Festnahmen gibt es mittlerweile massive, internationale Kritik. In Österreich hat Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) den Geschäftsträger der türkischen Botschaft ins Außenamt bestellt. Dazu live aus Berlin der Migrationsforscher und Architekt des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens, Gerald Knaus.

CSU-Parteitag ohne Angela Merkel

Die bayrische CSU rüstet sich neben der Bundestagswahl, im Herbst 2017, vor allem für die Wahlen in Bayern ein Jahr später. Beim heute und morgen stattfindenden Parteitag in München will sich die CSU daher - einmal mehr - ein klassisch konservatives Profil verpassen.

Damit will Parteichef Horst Seehofer der rechten Partei AfD Paroli bieten, gleichzeitig aber auch vor einer rot-rot-grünen Regierung warnen. Nebeneffekt: Die CSU will vom Streit mit der Schwesterpartei CDU ablenken, deren Chefin Angela Merkel nicht zum Parteitag kommen wird.

„Reichsbürger“ und Co.

Der Verfassungsschutz in Österreich sieht in der sogenannten souveränen Bewegung zunehmend ein Problem. Denn es gebe in der Szene immer mehr gewaltbereite Personen und eine Verschränkung mit der rechtsextremen Szene.

Jagd gegen Willen von Waldbesitzer erlaubt

Ein Kärntner Waldbesitzer wollte die Jagd auf seinem Waldgrundstück untersagen und ging damit bis zum Verfassungsgerichtshof. Dieser hat nun entschieden, dass der vegan lebende Tierschützer das Jagen dulden muss, da sein Grundstück nicht umzäunt ist. Die Jägerschaft jubelt, der Kläger ist frustriert.

Als Österreich für Chilenen zur neuen Heimat wurde

Vor mehr als 40 Jahren putschte sich im südamerikanischen Chile Augusto Pinochet an die Macht und errichtete eine Militärdiktatur. Für Bundeskanzler Bruno Kreisky war damals klar, dass Österreich Chilenen auf der Flucht helfen muss. Mehr als 1.000 Exilchilenen fanden während der Diktatur in Österreich eine neue Heimat.

Viele von ihnen sind in den 1990er-Jahren, nach der Rückkehr Chiles zur Demokratie, wieder zurück in ihr Heimatland gegangen. Für die Gastfreundschaft in Österreich sind sie bis heute dankbar.

