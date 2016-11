Hofburg-Wahlkampf: Die Ruhe vor dem Sturm

Der Countdown zur nächsten Runde in der Wahl des Bundespräsidenten läuft: Vier Wochen sind es noch zum Wahltermin am 4. Dezember. So richtig heiß ist der Wahlkampf trotzdem noch nicht. Politologen erwarten, dass das Dahinplätschern frühestens nach der US-Wahl ein Ende nimmt und die Kampagnen überhaupt erst mit den TV-Duellen so richtig an Fahrt gewinnen.

Mehr dazu in Wer vom „flauen“ Wahlkampf profitiert