Pentagon: Al-Kaida-Anführer in Afghanistan getötet

Die USA haben den Tod eines einflussreichen Anführers des Terrornetzwerks Al-Kaida in Afghanistan bestätigt. Man habe Gewissheit darüber, dass Faruq al-Qatani bei einem Angriff am 23. Oktober ums Leben gekommen sei, teilte Pentagon-Sprecher Peter Cook in den Nachtstunden mit. Qatani war ein langjähriger Anführer des Terrornetzwerkes für den Nordosten von Afghanistan.

Der Angriff richtete sich auch gegen ein weiteres hochrangiges Mitglied: Bilal al-Utabi. Es werde noch geprüft, ob er tot sei, erklärte Cook. Utabi war nach US-Angaben unter anderem an der Rekrutierung und am Training ausländischer Kämpfer beteiligt. Bei ihm und Qatani handelt es sich um die beiden einflussreichsten Al-Kaida-Anführer in Afghanistan.