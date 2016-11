Kurz-Rede statt Merkel-Auftritt bei CSU-Parteitag

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat gestern den Parteitag der bayrischen CSU mit einer Rede über die europäische Flüchtlingspolitik eröffnet. Kurz warnte dabei eindringlich vor politischem Islamismus in Europa als Basis für Terrorismus und rief zu einer Stärkung der gemeinsamen Außenpolitik der Europäischen Union auf. Die CSU will sich am Parteitag ein konservativeres Profil verpassen. Erstmals nicht dabei ist auf der zweitägigen Veranstaltung die deutsche Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel.

