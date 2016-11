USA: Nach angeketteter Frau auch Leiche auf Feld entdeckt

Nach dem Fund einer angeketteten Frau im US-Staat South Carolina hat die Polizei auf demselben Grundstück eine Leiche entdeckt. Die Leiche sei vergraben gewesen, sagte der Sheriff des Bezirks Spartanburg, Chuck Wright, gestern. Die Todesursache sei noch unklar. Auch habe noch nicht festgestellt werden können, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handle.

„Angekettet wie ein Hund“

Hunde spürten den Leichnam auf demselben Feld in der Gemeinde Woodruff auf, auf dem am Donnerstag eine seit August vermisste Frau gefunden worden war - laut dem Sheriff befand sie sich „angekettet wie ein Hund“ in einem Schiffscontainer. Der Freund der 30-Jährigen war ebenfalls im August spurlos verschwunden. Der Besitzer des Grundstücks, ein registrierter Sexualstraftäter, wurde bei dem Polizeieinsatz am Donnerstag festgenommen.

Der TV-Sender WSPA berichtete, der 45-jährige Tatverdächtige sei seit dem Jahr 1987 als Sexualstraftäter registriert, weil er als 15-Jähriger eine 14-Jährige im US-Staat Arizona eingesperrt und misshandelt habe. Dem Sender zufolge hatte die am Donnerstag gerettete Frau als Putzhilfe bei ihm gearbeitet.