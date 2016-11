Tempo 80: Wr. Neudorf klagt Bescheid ein

Die Gemeinde Wr. Neudorf in Niederösterreich will das Tempo auf der Südautobahn (A2) auf 80 km/h drosseln lassen. Das Ministerium hat auf den Antrag jedoch bisher nicht reagiert. Nun will die Gemeinde einen Bescheid einklagen.

