Gemeinden für Konzept zuständig

Die Ganztagsschule wird ausgebaut. SPÖ und ÖVP einigten sich auf die Verteilung von 750 Mio. Euro bis 2025. Der entsprechende Gesetzesentwurf soll in den nächsten Tagen in Begutachtung gehen. Ziel ist laut Gesetz ein „flächendeckendes Angebot an schulischer Tagesbetreuung“. Außerdem sollen mit den Mitteln künftig auch „außerschulische Betreuungsangebote während der Ferienzeiten“ an den Standorten gefördert werden.

