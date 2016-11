U-Haft für „Cumhuriyet“-Journalisten

Die Verhaftungswelle gegen die prokurdische Partei HDP in der Türkei geht weiter. Am Samstag wurden weitere neun HDP-Funktionäre festgesetzt. Bereits in der Nacht auf Freitag wurden die Doppelspitze der HDP, Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag, und weitere zehn Parlamentarier verhaftet. Unterdessen wurde über neun Journalisten der regierungskritischen Zeitung „Cumhuriyet“, darunter auch der Chefredakteur, Untersuchungshaft verhängt.

