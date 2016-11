Türkei: Weitere HDP-Funktionäre festgenommen

In der Türkei sind heute neun weitere Funktionäre der prokurdischen Oppositionspartei HDP festgenommen worden. Es handle sich unter anderem um Provinz- und Bezirksvorsitzende der Partei in der südöstlichen Region Adana, sagte ein HDP-Funktionär der Nachrichtenagentur Reuters.

In der Nacht auf gestern hatte die türkische Polizei bei Razzien mehrere Abgeordnete der Partei HDP festgenommen, darunter die Parteichefs Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag.

Erdogan beschuldigt die zweitgrößte Oppositionspartei im Parlament, der verlängerte Arm der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu sein. Demirtas sprach in einer Erklärung seiner Partei von einem „zivilen Putsch“. Zuvor ließ die türkische Regierung auch Journalisten der regierungskritischen Zeitung „Cumhuriyet“ festnehmen. In Europa fürchtet man eine weitere Anspannung der Lage in der Türkei.