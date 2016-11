Filmstills bekommen eigene Ausstellungen in Wien

Als Kunst sind sie nie gedacht gewesen: Die fotografischen Aufnahmen, die zu Werbezwecken am Rande von Filmdrehs angefertigt wurden. Vielmehr sollten sie neugierig machen auf das Produkt Film. Manchmal gelang ihnen das so gut, dass sich das Filmstill stärker als der Film selbst ins kollektive Gedächtnis eingrub - so wie Marilyn Monroes fliegendes Kleid über dem U-Bahn-Schacht, ein Werbesujet für „Das verflixte 7. Jahr“ (1955). Dieses und viele andere ikonografische Kinobilder sind derzeit in Wien in zwei Ausstellungen zum Thema Filmstills zu sehen.

