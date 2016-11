Bundesliga: Sturm kann Verfolgern vorlegen

Der Vorsprung von Tabellenführer Sturm Graz ist in den letzten Wochen auf drei Punkte geschmolzen. Da Altach, Salzburg, Austria und Rapid alle erst am Sonntag im Einsatz sind, bietet sich zum Auftakt der 14. Bundesliga-Runde die Chance, den Druck auf die Verfolger zu erhöhen. Dafür muss Sturm heute im Heimspiel gegen St. Pölten zurück in die Erfolgsspur, wobei Coach Franco Foda auf eine Steigerung und die Rückkehr des Spielglücks hofft.

Mehr dazu in sport.ORF.at