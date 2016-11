Rücktrittsforderungen gegen Park

Zehntausende Südkoreaner haben am Samstag bei Massendemonstrationen den Rücktritt der Präsidentin Park Geun Hye gefordert. Park ist wegen eines Skandals um eine enge Vertraute unter Druck geraten und wird zudem verdächtigt, als Anhängerin einer Sekte schamanistische Rituale in ihrem Amtssitz zu zelebrieren. Das Staatsoberhaupt hatte sich am Freitag in einer emotionalen TV-Ansprache entschuldigt - doch die Opposition fordert die Aufnahme von Ermittlungen.

