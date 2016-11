Nigeria: Schülerin mit Baby vor Boko Haram gerettet

Die nigerianische Armee hat im äußersten Nordosten des Landes ein weiteres der von der Islamistengruppe Boko Haram verschleppten Schulmädchen aus Chibok befreit. Das Mädchen sei gestern Abend in Pulka nahe der Grenze zu Kamerun befreit worden, sagte Armeesprecher Sani Usman heute.

Die Schülerin sei zusammen mit ihrem zehn Monate alten Sohn in einer Gruppe unterwegs gewesen, die aus dem Sambisa-Wald, einem Rückzugsgebiet von Boko Haram, floh. Sie werde zunächst in einer Militärklinik medizinisch untersucht. Ein Mitglied der Gruppe „Bring back our Girls“ (Bringt unsere Mädchen zurück), die sich für die Befreiung der Schulmädchen von Chibok einsetzt, bestätigte die Angaben.

Noch immer fast 200 Mädchen in Gefangenschaft

Die Schülerin gehörte zu insgesamt 276 Mädchen, die im April 2014 aus einer Schulunterkunft in der Stadt Chibok von der Islamistengruppe Boko Haram verschleppt worden waren. 57 der Mädchen gelang wenige Stunden später die Flucht, zwei Mädchen gelangten im Mai in Freiheit.

Im Oktober ließ Boko Haram nach Verhandlungen mit der nigerianischen Regierung 21 Mädchen frei. 195 Mädchen befinden sich nun noch in der Gewalt der Islamisten. Sie werden vermutlich von verschiedenen Untergruppen festgehalten. Derzeit laufen Verhandlungen über die Freilassung von 83 der Mädchen.