ETA-Anführer in Frankreich festgenommen

Französische Sicherheitskräfte haben im Süden des Landes einen der ranghöchsten noch flüchtigen Anführer der baskischen Untergrundorganisation ETA festgenommen. Mikel Irastorza sei heute Früh in Ascain im französischen Teil des Baskenlandes gefasst worden, teilte das Innenministerium in Madrid mit. An dem Einsatz war auch die spanische Guardia Civil beteiligt.

Der 41-Jährige soll im September 2015 zum Chef der Organisation aufgestiegen sein, nachdem zwei andere wichtige Anführer von der Polizei gestellt worden waren, hieß es. „Er war der oberste Verantwortliche der Terrororganisation und hat alle ihre Aktivitäten geleitet“, so das Ministerium.

Die Gruppe hatte mehr als vier Jahrzehnte lang gewaltsam für die Unabhängigkeit des Baskenlandes in Nordspanien und Südfrankreich gekämpft. Sie wird für den Tod von mehr als 800 Menschen verantwortlich gemacht. Vor fünf Jahren hatte die ETA das Ende ihres bewaffneten Kampfes angekündigt, bisher hat sie aber ihre Waffen nicht den Behörden übergeben.