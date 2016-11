Juncker will neue Ethikregeln für EU-Kommissare

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will den Verhaltenskodex seiner Behörde verschärfen. „Die Ethikregeln müssen geändert werden“, sagte der Behördenchef in einem Interview in der Samstag-Ausgabe der belgischen Tageszeitung „Le Soir“. Er reagierte damit auf den umstrittenen Wechsel seines Amtsvorgängers Jose Manuel Durao Barroso zur Investmentbank Goldman Sachs.

Juncker sagte, er wolle die Karenzzeit für Kommissionspräsidenten von bisher 18 Monaten auf drei Jahre ausweiten. Für die einzelnen Kommissare soll es eine Verlängerung von 18 auf 24 Monate geben.

Ethikkommission muss neuer Tätigkeit zustimmen

Ehemalige Kommissionsmitglieder müssen nach ihrem Ausscheiden während dieses Zeitraums „eine geplante Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit vorab der Kommission“ mitteilen, wie es im Verhaltenskodex der EU-Behörde heißt. In Fällen, in denen die Betroffenen zu einem Arbeitgeber ihres früheren Fachgebiets wechseln wollen, muss eine Ethikkommission ihre Zustimmung geben.

Obwohl Barroso nach dem Ende seiner Amtszeit im Jahr 2014 die 18-monatige Frist eingehalten hatte, hatte sein Nachfolger Juncker die Ethikkommission im September damit beauftragt, mögliche Interessenkonflikte zu prüfen. Das Gremium entschied jedoch Ende Oktober, dass kein Fehlverhalten des früheren Kommissionspräsidenten vorliege.

Juncker selbst versicherte in dem Interview, er habe nicht vor, in den drei Jahren nach seiner Amtszeit als Präsident für „irgendeine“ Bank oder Unternehmen zu arbeiten. „Selbst danach glaube ich nicht, dass ich das tun werde“, bekräftige der 61-Jährige.

Maulkorb für Kommissare

Im selben Interview erteilte Juncker - im Hinblick auf die jüngsten verbalen Entgleisungen des deutschen Kommissars Günhter Oettinger - seinen Kommissaren einen Maulkorb. „Die Kommissare sollten sich bei öffentlichen Äußerungen darauf beschränken, Probleme anzusprechen, die etwas mit ihrem Portfolio zu tun haben, statt gewagten Eingebungen zu folgen“, sagte Juncker.

Oettinger, der in der EU-Kommission aktuell für den Bereich digitale Wirtschaft zuständig ist, hatte in einer Rede in Hamburg unter anderem Chinesen als „Schlitzaugen“ bezeichnet, von einer „Pflicht-Homoehe“ gesprochen und missverständliche Äußerungen zur Frauenquote gemacht. Daraufhin sah er sich tagelang mit scharfer Kritik und Rücktrittsforderungen konfrontiert. Zu einer Entschuldigung kam es erst, nachdem es am Mittwoch ein Krisengespräch mit Juncker gegeben hatte.