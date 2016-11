US-Streitkräfte: „Wahrscheinlich“ zivile Opfer in Kundus

Die US-Streitkräfte in Afghanistan haben bestätigt, dass bei einem mutmaßlichen NATO-Luftangriff auf radikalislamische Taliban in der nordafghanischen Provinz Kundus diese Woche „wahrscheinlich“ auch Zivilisten ums Leben gekommen sind. Das hätten erste Ermittlungen ergeben, hieß es in einer heute veröffentlichten Stellungnahme.

Der Gouverneurspalast in Kundus hatte schon am Donnerstag gemeldet, dass bei einer gemeinsamen Aktion ausländischer Truppen 30 Zivilisten getötet und 26 weitere verwundet worden seien. „Unabhängig von den Umständen bedauere ich den Verlust unschuldiger Leben sehr“, sagte der Oberbefehlshaber der US- sowie der NATO-Streitkräfte in Afghanistan, General John W. Nicholson. Der Tod von Zivilisten sei eine Tragödie.