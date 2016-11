Mindestens 30 Tote bei zwei Verkehrsunfällen in Indien

Bei zwei schweren Verkehrsunfällen im Norden und Westen Indiens sind am Wochenende mindestens 30 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Im nordindischen Bundesstaat Himachal Pradesh stürzte ein Bus in einen Fluss und riss mindestens 16 Menschen in den Tod, wie die örtliche Polizei heute mitteilte.

Demnach hat der Fahrer vermutlich in einer Kurve entlang einer Gebirgsstraße die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. 29 weitere Menschen seien bei dem Unfall nahe der Stadt Kullu verletzt worden, einige befänden sich in kritischem Zustand.

14 Tote bei Kollision von Kleinbus mit Lkw

Bei der Kollision ihres Fahrzeugs mit einem Lkw im westlichen Bundesstaat Gujarat waren am Vortag 14 Insassen eines Kleintransporters ums Leben gekommen. Drei weitere wurden verletzt, wie Smitesh Solanki von der örtlichen Polizei mitteilte. Der Unfall habe sich in der Nähe des Dorfes Valthera ereignet. Die Opfer seien auf dem Heimweg von einem Tempelbesuch gewesen. „Der Lkw-Fahrer ist geflohen. Die Überlebenden befinden sich in kritischem Zustand“, sagte Solanki. Die Unfallursache war zunächst unklar.