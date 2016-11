An Haustür und Telefon

New Hampshire ist traditionell ein „Swing-State“. Doch dieses Mal dürfte es in dem kleinen Bundestaat, der nur vier Wahlmännerstimmen zählt, besonders knapp stehen: Nicht umsonst war Donald Trump am Freitag hier und nimmt sich Hillary Clinton am Sonntag Zeit. Auch Barack Obama wird am Montag hier auftreten. Es wird um jede Stimme gekämpft - etwa von den Demokraten in der kleinen Universtätsstadt Durham. Eine Reportage.

