Krawalle bei Anti-Renzi-Demonstration in Florenz

Bei einer Demonstration gegen den italienischen Premierminister Matteo Renzi ist es heute Nachmittag zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei gekommen. Einige vermummte Demonstranten warfen Knallkörper und Gegenstände gegen die Polizisten, die sie daran hinderten, das Kongresszentrum zu erreichen, in dem Renzi anwesend war.

Ein Polizist verletzt

Die Demonstranten versuchten, Polizeisperren zu durchbrechen. Die Sicherheitskräfte reagierten mit Knüppelschlägen, berichteten italienische Medien. Ein Polizist wurde verletzt.

Die Demonstranten appellierten an die Italiener, bei der am 4. Dezember geplanten Volksabstimmung über Renzis Verfassungsreform mit „Nein“ zu stimmen. Sie protestierten außerdem gegen eine dreitägige Veranstaltung in Florenz, an der Renzi und Spitzenpolitiker seiner Demokratischen Partei (PD) teilnehmen. Zu den Schwerpunkten der Diskussionen zählt auch das Verfassungsreferendum am 4. Dezember.

Der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, verurteilte die Krawalle. „Jeder darf demonstrieren. Es ist jedoch unannehmbar, dass eine Gruppe vermummter Personen Florenz zu zerstören versuchen“, kritisierte Nardella.