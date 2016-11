Alpinisten mussten Nacht am Berg verbringen

Drei Alpinisten aus Ost- und Südtirol haben die Nacht in der Südwand des Schrammachers in den Zillertaler Alpen in Tirol verbringen müssen. Die drei hatten sich verstiegen und bei Einbruch der Dämmerung beschlossen, am Berg zu biwakieren.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at