Afghanische Flüchtlinge in Deutschland angegriffen

In Heidenau im deutschen Bundesland Sachsen sind drei afghanische Flüchtlinge angegriffen und verletzt worden. Zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 20 Jahren wurden festgenommen und müssen sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Der Bürgermeister von Heidenau forderte nach dem Vorfall mehr Polizeistreifen in seinem Ort.

Die drei Afghanen, ein 17- und zwei 18-Jährige, wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Polizei geht von einem fremdenfeindlichen Motiv aus, da von den Tatverdächtigen Parolen wie „Macht euch wieder nach Hause“ und „Was wollt ihr hier?“ gerufen wurden. Die Ermittlungen hat das Dresdner Staatsschutzdezernat übernommen.

Das sächsische Heidenau war in der Vergangenheit bereits wegen ausländerfeindlicher Ausschreitungen in die Schlagzeilen geraten. Im August hatten Rechtsextreme in der Kleinstadt bei Dresden vor einer Flüchtlingsunterkunft randaliert. Bei den gewalttätigen Ausschreitungen wurden dutzende Polizisten verletzt.