Fußball: Chelsea löst ManCity an der Spitze ab

Zumindest für eine Nacht hat der unter Trainer Antonio Conte wiedererstarkte FC Chelsea die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Mit einem 5:0 gegen Everton an der Stamford Bridge in London lösten die „Blues“ heute Manchester City an der Spitze ab. Arsenal (Derby gegen Tottenham) und Liverpool (gegen Watford) könnten aber mit Siegen am Sonntag vorbeiziehen.

