Anti-Kapitalismus-Demo „Million Mask March“ in London

Heute Abend fand in der Londoner Innenstadt der „Million Mask March“ statt. Zu der Demonstration hatte eine Gruppe unter dem Pseudonym „Anonymous“ aufgerufen. Knapp 20.000 Menschen hatten sich auf Facebook zu dem Protestmarsch angemeldet. Die Gruppe, die immer wieder mit spektakulären Hacker-Angriffen in Verbindung gebracht wird, ruft zu „zivilem Ungehorsam“ auf. Auch in anderen Ländern wurde zu Protestmärschen aufgerufen.

APA/AFP/Niklas Halle'n

In vergangenen Jahren kam es beim „Million Mask March“ immer wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen. Die Londoner Polizei warnte Teilnehmer vor Sachbeschädigung und Angriffen auf Passanten oder Sicherheitskräfte. „Wer sich so verhält ist kein Demonstrant, sondern ein Krimineller“, ließ Scotland Yard wissen.

Kennzeichen von „Anonymous“ ist eine Maske, die das Gesicht des britischen Verschwörers Guy Fawkes darstellt. Der katholische Extremist Fawkes wurde in der Nacht zum 5. November 1605 bei dem Versuch festgenommen, im britischen Parlament einen Anschlag mit Schießpulver auf den protestantischen König James I. zu verüben. In Großbritannien wird am 5. November traditionell mit Feuerwerk an den vereitelten Anschlag erinnert.