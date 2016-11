May: Parlamentarier müssen „Brexit“-Votum akzeptieren

Die britische Premierministerin Theresa May hat die Parlamentarier davor gewarnt, nach dem Gerichtsentscheid zum Brexit das Votum der Briten für einen EU-Austritt zu unterminieren. Das Ergebnis des Referendums sei „klar“ und „rechtmäßig“ gewesen, so May heute in London.

„Abgeordnete im Ober- und im Unterhaus, die das Ergebnis des Referendums bedauern, müssen akzeptieren, was die Menschen entschieden haben“, sagte May vor ihrer Abreise nach Indien, der ersten außereuropäischen Dienstreise seit Amtsantritt. Alle Bemühungen müssten sich jetzt darauf richten, „wie wir das beste Ergebnis für unser Land bekommen“. Dies bedeute auch, an dem bisherigen Zeitplan festzuhalten.

Bereits nach dem Urteil des High Court in London vom Donnerstag, wonach das Parlament einer Einleitung des Austrittsprozesses zustimmen muss, hatte May erklärt, am Zeitplan für den EU-Ausstieg festzuhalten. Die von ihr selbst gesetzte Frist für den Start der Austrittsverhandlungen im Frühjahr bleibe „unverändert“. Dies könnte sich durch das Gerichtsurteil nun verzögern, gegen das die Regierung Berufung einlegen will.

Corbyn stellt Bedingung

Labour-Chef Jeremy Corbyn sagte dem „Sunday Mirror“, er habe nicht vor, das Ergebnis des Referendums zu unterminieren. Er werde aber gegen die Einleitung des Austrittsprozesses stimmen, wenn May den weiteren Zugang zum EU-Binnenmarkt für Großbritannien nicht garantieren wolle.

Die Briten hatten im Juni mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der EU gestimmt. Der High Court entschied jedoch, dass die nach dem Votum an die Regierungsspitze gekommene May nicht befugt ist, den Beginn der Brexit-Verhandlungen ohne Parlamentsvotum zu erklären. Sobald Artikel 50 der EU-Verfassung aktiviert ist, hat Großbritannien zwei Jahre Zeit, mit der EU die Trennungsmodalitäten auszuhandeln.