Landwirtschaftskammer-Wahl in Kärnten hat begonnen

Fünf wahlwerbende Gruppen treten heute in Kärnten bei der Landwirtschaftskammerwahl gegeneinander an. 71.000 Personen sind wahlberechtigt. Erstmals dürfen auch Alt- und Jungbauern wählen, die am Hof mithelfen.

