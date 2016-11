Bundesliga: Sturm stolpert über St. Pölten

Nach dem überraschenden ÖFB-Cup-Ausscheiden in St. Pölten hat Sturm Graz gegen den Aufsteiger aus Niederösterreich auch die erste Ligaheimpleite in dieser Saison einstecken müssen. Während der Nachzügler gestern mit 2:1 erst den zweiten vollen Erfolg im Oberhaus feierte, beendete der schwächelnde Tabellenführer das vierte Pflichtspiel in Serie ohne Sieg. Heute haben nun die Verfolger die Möglichkeit, zu den Grazern aufzuschließen.

