Anzeige wegen SS-Zeichens nicht nachgegangen?

Heftige Kritik an der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt gibt es vom Kärntner KZ-Verband. Die Behörde sei Anzeigen wegen eines kroatischen SS-Abzeichens auf der Gedenkstätte am Loibacher Feld in Bleiburg nicht gefolgt. Die Bezirkshauptmannschaft weist die Vorwürfe zurück.

