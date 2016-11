Kritik an Umgestaltungsplänen für Villa Beer

Die Villa Beer in Wien-Hietzing gilt als beispielgebender Bau der österreichischen Architektur der Moderne. Jetzt droht dem Haus die Zerstörung, warnen Architekturexperten. Ein privater Investor will das Haus komplett umgestalten. An den Plänen dafür gibt es Kritik.

