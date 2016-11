Mann wollte in Möbelhaus übernachten

Ein 27-jähriger Mann aus Tschechien hat sich in einem Möbelhaus in Haid einsperren lassen, um dort in einem ausgestellten Bett zu übernachten. Ein Sicherheitsmann wurde auf das permanente Licht in der Abteilung aufmerksam und schaltete die Polizei ein.

