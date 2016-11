Van der Bellen sieht Parallelen zwischen FPÖ und Trump

Präsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen sieht Parallelen zwischen Rechtsparteien wie der FPÖ und den Republikanern unter US-Präsidentschaftsanwärter Donald Trump. „Diese schwer zu definierende Wutstimmung, die bei vielen herrscht. Die Verrohung der Sprache, die sich Trump hat zuschulden kommen lassen, das Hetzen gegen Minderheiten, dort die Latinos, bei uns andere.“ Über den Ausgang der Wahl in den USA wolle er nicht spekulieren, so Van der Bellen. Er hoffe auf einen Sieg Hillary Clintons.

Bei der FPÖ ortet Van der Bellen kritikwürdige Äußerungen und Handlungen, wenngleich deren Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer „seit der Mai-Wahl Unmengen an Kreide zu sich genommen hat“. „Herr Hofer ist der Präsidentschaftskandidat und sein Wahlkampfleiter, Herr (FPÖ-Generalsekretär Herbert, Anm.) Kickl, fährt zu einem rechtsextremen Kongress nach Linz und hält dort eine Rede. Was sollen wir daraus schließen? Hofer distanziert sich in keiner Weise. Ich bedaure das sehr“, sagte Van der Bellen. Ähnlich stehe es mit Strache und dessen Bürgerkrieg-Äußerung.

„Gott hat nichts im Wahlkampf verloren“

Die Bundespräsidentenwahl sei jedenfalls nicht nur eine zwischen zwei Personen. „Es geht um eine Art Richtungsentscheidung für Österreich, nicht zuletzt in europapolitischer Hinsicht.“ Unbeeindruckt zeigte er sich von möglichen weiteren Wahlanfechtungen der FPÖ. „Kleinkriegen lasse ich mich auf diese Weise ganz bestimmt nicht.“ Einmal mehr übte Van der Bellen Kritik auch am Spruch „So wahr mir Gott helfe“ auf Hofers Wahlplakaten. „Ich finde, Gott hat nichts im Wahlkampf verloren, und schon gar nicht auf Wahlplakaten. Der religiöse Glaube ist doch etwas sehr Persönliches, und ich habe größten Respekt davor. Deswegen finde ich es unangemessen, um es milde auszudrücken, es auf Wahlplakate mitzunehmen.“

Kickl: „Peinlich“

Kickl reagierte prompt auf Van der Bellens Kritik: „Immerhin haben wir jetzt die offizielle Bestätigung, dass Van der Bellen für das Amt des Präsidenten völlig ungeeignet ist“, so Kickl. Als „peinlich“ und „diplomatisch gefährlich“, bezeichnete Kickl die Äußerungen zum US-Wahlkampf, die Ausdruck seiner außenpolitischen Ahnungslosigkeit seien. „Sich zwei Tage vor der Wahl derart abfällig über einen Kandidaten zu äußern, der möglicherweise der nächste US-Präsident wird, ist eines Staatsmannes unwürdig.“

In einem Punkt habe Van der Bellen allerdings recht: Die Bundespräsidentenwahl sei auch eine Richtungsentscheidung für Österreich. „Hier müssen die Österreicher entscheiden, ob sie einen Präsidenten wie Norbert Hofer wollen, der die Interessen Österreichs in der Welt vertritt, oder einen Präsidenten Van der Bellen, der die Interessen der illegalen Einwanderer gegen die Österreicher vertritt“, so Kickl. Zum Vorwurf Van der Bellens, Kickl sei zu einem rechtsextremen Kongress nach Linz gereist und Hofer habe sich davon nicht distanziert, reagierte der FPÖ-Generalsekretär nicht.