Nachbeben in Italien: Krankenhaus evakuiert

Nach mehreren Nachbeben in der mittelitalienischen Erdbebenregion ist ein Krankenhaus in Amandola in der Region Marken evakuiert worden. Das Krankenhaus war bereits leer, Ärzte und Krankenpfleger hatten jedoch auf eine rasche Wiederaufnahme der Arbeit gehofft. Das Spital sei so beschädigt, dass es komplett geräumt werden müsse, entschieden die Behörden.

Weitere Nachbeben waren in der Nacht in Umbrien und den Marken zu spüren. Erschwert wurde die Arbeit der Einsatzkräfte von heftigem Regen und Sturm. Die Statik von Tausenden bei den schweren Erdbeben der vergangenen Woche beschädigten Gebäuden muss geprüft werden.

Inzwischen wollen sich Unternehmer zusammenschließen, um den Neustart des Erdbebengebiets zu ermöglichen. „Ich werde selber befreundete Unternehmer aufrufen, uns zusammen für die Erdbebenregion einzusetzen. Es ist wichtig, Häuser und Monumente wieder aufzubauen, denn Fabriken geben dieser Region eine Zukunft“, sagte der italienische Großunternehmer Diego Della Valle, Eigentümer des Luxuskonzern Tod’s.