„Europa unterstützt den Terrorismus“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die internationale Kritik an seinem Vorgehen gegen die prokurdische Oppositionspartei HDP zurückgewiesen. „Es kümmert mich überhaupt gar nicht, ob sie mich einen Diktator oder Ähnliches nennen. Das geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Wichtig ist, was mein Volk sagt“, sagte Erdogan in einer im Fernsehen übertragenen Rede. „Europa als Ganzes unterstützt den Terrorismus“, so der Präsident weiter, der einmal mehr mit der Aufkündigung des Flüchtlingspakts drohte.

Lesen Sie mehr …