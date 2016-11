Handball: ÖHB-Team gewinnt Krimi in Bosnien

Nach der überraschenden Auftaktpleite zu Hause gegen Finnland hat Österreichs Handballnationalteam in Sarajevo zurück in die Erfolgsspur gefunden. Im zweiten Spiel zur EM-Qualifikation setzte sich die Mannschaft von ÖHB-Cheftrainer Patrekur Johannesson heute gegen Bosnien-Herzegowina hauchdünn mit 23:22 durch. Nach dem dramatischen Sieg befinden sich die Österreicher nun auch wieder voll im Rennen um ein Ticket für die EM 2018 in Kroatien.

