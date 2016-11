Deutschland: Keine Einigung über Gauck-Nachfolge

Bei der Suche nach einem neuen Bundespräsidenten in Deutschland drängen CDU und CSU den Koalitionspartner SPD zu einem Verzicht auf einen eigenen Kandidaten. Bei dem Spitzengespräch zu diesem Thema gestern im Bundeskanzleramt in Berlin hätten CDU-Chefin, Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer eine entsprechende Aufforderung an den SPD-Vorsitzenden, Vizekanzler Sigmar Gabriel gerichtet, berichtet die „Bild“-Zeitung (Montag-Ausgabe).

Merkel und Seehofer haben den Angaben zufolge Gabriel gebeten, auf die Kandidatur von Außenminister Frank-Walter Steinmeier zu verzichten, bevor neue Namen diskutiert werden.

SPD winkt ab

Der SPD-Chef habe dies aber abgelehnt, berichtet die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise. Gabriel hatte Steinmeier unlängst als Kandidat für die Nachfolge von Bundespräsident Joachim Gauck öffentlich ins Gespräch gebracht und damit die Union unter Druck gesetzt.

Bei dem Spitzentreffen der Koalition zur Suche eines Gauck-Nachfolgers wurde kein Durchbruch erzielt. „Es gibt keine Verständigung“, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP nach den Beratungen von Merkel, Seehofer und Gabriel aus Teilnehmerkreisen. Nächste Woche solle aber ein weiteres Treffen stattfinden und dann auch eine Entscheidung fallen.

Die Entscheidung solle dann am Sonntag fallen - „wie auch immer sie aussehen mag“, hieß es aus den Teilnehmerkreisen. Gabriel sagte seinerseits nach dem rund 90-minütigen Gespräch den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland: „Eine Einigung ist weiterhin nicht ausgeschlossen.“

Präsident wird in Deutschland nicht direkt gewählt

In Deutschland wird der Bundespräsident nicht direkt durch das Volk, sondern von der eigens dafür zuständigen Bundesversammlung. Dem Gremium gehören die Bundestagsabgeordneten und die gleiche Zahl Vertreter, die von den Landesparlamenten entsendet werden, an.